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№ 3(7)

Август

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Во время купального сезона в России погибло больше двух тысяч человек

Фото: Rawpixel

Об этом сообщил начальник отдела государственной инспекции по маломерным судам МЧС РФ Андрей Печенин.

Андрей Печени заявил, что за лето в России в связи с инцидентами на воде погиб 2381 человек, в том числе 358 детей.

Он отметил, что показатель уменьшился по сравнению с прошлым годом. «В летний период 2022 года погибли 2529 человек, из них 357 детей», – отметил чиновник.

При этом сотрудниками МЧС летом этого года было выявлено более пяти тысяч диких пляжей.

С участием маломерных судов произошло 185 происшествий. «Погибли 132 человека, 42 – получили травмы, еще 19 пропали без вести», – добавил Печенин.

Базовые правила безопасного поведения на воде от МЧС России:

  1. Не выплывать на судовой ход и не приближаться к судам;
  2. Не устраивать в воде игр, связанных с захватами.
  3. Не плавать на надувных матрасах или камерах (они предназначены для загорания на берегу)
  4. Не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения
  5. Купайться на официально допущенном к эксплуатации пляже, не заплывать далеко и не нырять в незнакомых «диких» местах.

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