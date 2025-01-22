Во время пожара на горнолыжном курорте в Турции погибли 76 человек

Огонь охватил отель Grand Kartal в провинции Болу.

Жертвами пожара в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая (провинция Болу, Турция) стали уже 76 человек — об этом сообщил глава МВД страны Али Ерликая. Отель загорелся ночью, в 3:27 утра, когда большинство гостей крепко спали. Почти 90% номерного фонда отеля были заняты – семьи с детьми приехали на курорт в праздничный сезон.

«К сожалению, в результате пожара погибли 76 человек, 51 пострадал. Всего на момент возгорания в гостинице находились 238 постояльцев», — заявил министр.

Он также отметил, что пожарные действовали быстро и начали тушить возгорание с 04:15.

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«Поскольку задняя часть отеля выходит на горный склон, тушение можно было проводить только с фасада и боковой части здания. Для выяснения обстоятельств и причин произошедшего назначены следователи, ведется детальное расследование. Будут изучены все разрешения и документы, связанные с деятельностью отеля», — подчеркнул Ерликая.

В свою очередь глава Минздрава Турции Кемаль Мемишоглу сообщил, что часть пострадавших уже выписана из больниц.

«Из 51 пострадавшего один человек находится в тяжелом состоянии в реанимации. 17 наших граждан уже выписаны. Остальные продолжают лечение, их состояние хорошее», — сказал министр.

Глава Минтуризма Турции Мехмет Нури Эрсой также отметил, что «у гостиницы есть сертификат пожарной безопасности, никаких недочетов в обеспечении норм пожарной безопасности на данный момент не выявлено».

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