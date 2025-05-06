Водяной смерч закрутил в воздухе десятки рыб: видео

Кадры сняли во французской Гваделупе.

Десятки огромных рыб взлетели в воздух из-за водяного вихря в Гваделупе — французской заморской территории, расположенной на островах в южной части Карибского моря. Зрелище удивило местных жителей, которые бросились снимать рыб на видео, кадры публикует Rutube-канал «Комсомольской правды».

Что такое водяной смерч?

Водяной смерч (или вихрь) — это довольно частое явление в теплых регионах. Оно представляет собой вращающийся столб воздуха, который формируется над водой, обычно в виде воронкообразного облака, соединяющего воду и кучевые или кучево-дождевые облака. Несмотря на название, водяной смерч не «высасывает» воду из моря или озера — вода в нем образуется за счет конденсации влаги в воздухе. Смерчи могут сопровождаться брызгами и пеной у основания, создавая впечатляющий визуальный эффект.

Смерчи могут образовываться при ясной погоде при высокой влажности (они случаются чаще) либо во время сильных гроз. Вторые мощнее, опаснее и сопровождаются сильными ветрами, градом и молниями.

Где бывают водяные смерчи?

Обычно водяные смерчи случаются в тропических или субтропических регионах:

Флорида (США). В районе Флоридских островов ежегодно фиксируется 400–500 водяных смерчей, большинство из которых не причиняют вреда. Это один из самых активных регионов в мире.

Средиземное море. Особенно часто встречаются в конце лета и осенью, когда море теплое. Например, в районе Сицилии и Балеарских островов они нередки из-за высоких температур воды (до 30 °C).

Южный Таиланд и Карибское море. Водяные смерчи — обычное явление, особенно в сезон дождей или при ясной погоде. Например, в Таиланде они часто возникают у побережья Пхукета.

Другие регионы. Водяные смерчи отмечены в Австралии (у побережья Квинсленда), Новой Зеландии, Антарктиде и даже на Великом Соленом озере в США, хотя в этих местах они редки.

Большинство водяных смерчей, особенно яснопогодные, относительно слабые (ветер 80–200 км/ч) и быстро рассеиваются, не представляя серьезной угрозы. Однако торнадические смерчи могут быть разрушительными, особенно если выходят на сушу. Исторические примеры включают смерч на Мальте в 1551 году, унесший жизни 600 человек, и торнадо в Сицилии в 1851 году с 500 погибшими. Но такие случаи редки, большинство водяных смерчей не наносят значительного ущерба.