Волшебство на ветке: путешествие в мир ёлочных игрушек

В преддверии Нового года праздничное настроение создают не только украшенные гирляндами улицы и витрины магазинов, не только тематическая музыка со всех сторон, но и маленькие, но важные творцы новогодней атмосферы – ёлочные игрушки. Поговорили с Николаем Коломеевым, основателем Фабрики новогоднего настроения «Коломеев», где делают новогодние игрушки на любой вкус и цвет.

Николай Коломеев основатель Фабрики новогоднего настроения «Коломеев»

Возрождение ёлочной игрушки: из 1944 года – в 2024-й

– Я прочитала, что вы восстанавливаете технологии создания ёлочных игрушек по советским книгам, одна из которых аж 1944 года издания. Что вдохновило вас вернуться к традициям и каким был первый шаг на этом пути?

– Мое вдохновение вернуться к старым традициям связано с глубоким уважением к истории и культуре нашей страны. Советские ёлочные игрушки – неотъемлемая часть нашей памяти и наследия.

Идея собственного производства возникла в 2009 году, когда мы с женой и маленьким сыном Кириллом наряжали елку. Мы задумались: почему в России так мало стеклянных игрушек отечественного производства? В то время у нас преобладали импортные игрушки из Европы и китайский пластик.

Бизнес мы начали с дистрибуции, опираясь на мое образование – в Российском государственном торгово-экономическом университете. Для стартового капитала даже пришлось продать квартиру, но, как я теперь вижу, все было не зря.

Первым шагом к восстановлению традиций стало изучение технологии по советским учебникам. Мы с супругой тестировали материалы, анализировали методики и выясняли, что работает лучше. Меня поразило внимание к деталям и мастерство, описанные в этих книгах. Это был сложный, но увлекательный процесс, который заложил основу нашего производства.

– Ёлочная игрушка из СССР – не просто предмет, а воспоминание. Какие елочные игрушки советской эпохи вдохновляют вас больше всего?

– Советские игрушки – это прежде всего история семьи. Выбор елочных украшений часто становится семейной традицией, объединяющей поколения.

Наш коллектив целый год трудится, чтобы подарить покупателям радость и теплые воспоминания в новогоднюю ночь. Вдохновение я черпаю из классических моделей: стеклянных шаров с росписью, фигурок животных и характерных персонажей. Каждая игрушка рассказывает свою историю и возвращает нас к детским ощущениям.

Я хочу, чтобы люди, приобретая наши игрушки, вновь пережили те теплые эмоции, которые испытывали в детстве, когда каждый Новый год был волшебным событием. Важно не просто украсить елку, но и создать в доме особую атмосферу, полную любви, тепла и светлой ностальгии. Наши игрушки призваны пробуждать приятные воспоминания и дарить ощущение праздника.

Фото: Предоставлено Фабрикой новогоднего настроения «Коломеев»

– Какие самые популярные модели и дизайны ёлочных игрушек из СССР вы возрождаете сегодня?

– Среди самых популярных моделей, которые мы воссоздаем, я бы выделил классические стеклянные шары с росписью, игрушки в виде Деда Мороза и Снегурочки, а также всеми любимые шишки (в нашем ассортименте их более 20 различных цветов). Эти дизайны неизменно вызывают ностальгию у наших покупателей и занимают особое место в сердцах людей. Я часто слышу трогательные истории о том, как подобные украшения были у родителей или даже бабушек и дедушек наших клиентов.

Мы сделали акцент на восстановлении именно таких моделей, что позволило нам создать уникальный ассортимент.

Фото: Предоставлено Фабрикой новогоднего настроения «Коломеев»

Фабрика новогоднего настроения

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– С какими самыми большими трудностями вы столкнулись в процессе создания собственной фабрики елочных игрушек? Был ли какой-то момент, когда вы думали: «Это невозможно»?

– Весь наш бизнес состоит из фраз «Это невозможно», «Так не получится», но меня это никогда не останавливало.

Вспоминаю интересный случай: нам понадобилась наша первая тампопечатная машина по собственному эскизу, решили обратиться к немецким инженерам. Посмотрев на наши рисунки, они сказали, что создать такую в принципе невозможно. Мы махнули рукой и нашли российского производителя. Наши инженеры собрали нужный агрегат, и аналогов в мире ему пока еще нет.

– Расскажите о людях, которые работают на Фабрике. Тяжело ли было искать сотрудников?

– Поиск сотрудников был одновременно замечательным и сложным этапом. Мы искали людей не только с техническими навыками, но и со страстью к своему делу, к возрождению производства советских стеклянных игрушек.

Сейчас у нас работает более 150 человек: стеклодувы, художники, дизайнеры, контролеры качества, юристы, бухгалтеры, складские работники, логисты. Мы – сплоченная команда, стремящаяся «опережать Деда Мороза».

Многие специалисты с нами с основания компании. Мы уделяем большое внимание сплочению и обучению команды, проводя тренинги и корпоративные мероприятия. Наша цель – создать не просто рабочий коллектив, а настоящую семью единомышленников, объединенных любовью к своему делу и стремлением возрождать традиции.

Фото: Предоставлено Фабрикой новогоднего настроения «Коломеев»

– Вы отмечали, что практически вышли на полное импортозамещение материалов. С какими трудностями и открытиями вы столкнулись в процессе?

– Импортозамещение стало для нас и вызовом, и возможностью. Главной сложностью был поиск подходящих отечественных заменителей импортных материалов. Однако этот процесс позволил нам найти новых местных поставщиков и талантливых производителей.

С гордостью могу сказать, что в этом году мы практически достигли полного импортозамещения. Используем российское стекло, решили вопрос с металлическими частями игрушек – медальонами и колпачками. В металлизации шаров полностью перешли на отечественные компоненты, сотрудничаем с подмосковным стеклозеркальным заводом. Активно работаем над заменой присыпок и лаков, сотрудничая с различными лабораториями и тестируя опытные образцы. Перед внедрением нового сырья в масштабное производство тщательно проверяем его долгосрочное качество: лак не должен пузыриться, выцветать и т.д.

Этот процесс открыл перед нами новые возможности для сотрудничества и экспериментов с текстурами, позволяя не только восстановить традиции, но и адаптировать их к современным реалиям.

Фото: Предоставлено Фабрикой новогоднего настроения «Коломеев»

Ощущение праздника в форме игрушки

– В другом интервью вы говорили, что хотите открыть музей ёлочной игрушки. Как родилась эта идея? Какие задачи будет выполнять музей?

– Открытие музея елочной игрушки — моя давняя мечта. Я верю, что он станет не просто выставочным пространством, но местом для обмена опытом и знаниями о традициях. Наша цель — создать атмосферу, где посетители смогут насладиться красотой игрушек и пережить моменты радости, тепла и волшебства.

В музее планируются мастер-классы, выставки и культурные мероприятия, которые привлекут внимание к нашему наследию и передадут любовь к елочным игрушкам новым поколениям.

Важно подчеркнуть, что мы стремимся не только сохранить старые традиции, но и создать новое, вдохновляющее пространство. Оно должно объединять людей в их любви к искусству и праздникам, стать мостиком между прошлым и будущим в мире елочных украшений.

– Как вы считаете, какую роль играет ёлочная игрушка в современной жизни?

– Елочная игрушка сейчас — это гораздо больше, чем просто украшение. Прежде всего, она создает ощущение праздника и уюта во время новогодних торжеств. Каждая игрушка несет в себе эмоциональную ценность, напоминая о семейных традициях и счастливых моментах.

Интересно наблюдать, как с возрастом наш выбор становится более консервативным. Мы стремимся найти те самые игрушки, которые висели на елке в детстве, чтобы вновь окунуться в теплые, семейные воспоминания.

Елочные игрушки часто передаются из поколения в поколение, отражая культурные особенности и исторические контексты, связывая современность с прошлым. В то же время, в мире, где люди стремятся к индивидуальности, игрушки становятся средством самовыражения, позволяя каждому создать свой уникальный праздничный стиль.