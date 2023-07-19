Воронка-убийца вновь открылась во Флориде. 10 лет назад она уже поглотила человека

Но на этот раз, к счастью, на этот раз никто не пострадал: воронку предусмотрительно огородили забором.

В ночь на 28 февраля 2013 года 37-летний Джефф Буш пропал в открывшейся в земле воронке, пока спал в своей спальне в Сеффнере – пригороде Тампы с населением 8000 человек. Пятеро других людей, находившихся в доме, сумели спастись. Джереми Буш, брат Джеффа, которому тогда было 36 лет, вспоминал, как он отчаянно пытался вытащить брата из-под обломков, слышал его крики.

Тело Джеффа так и не было найдено.

Обрушившийся в 2013 году дом Фото: АР

Воронка все эти годы была окружена сетчатым забором, чтобы защитить жителей пригорода Тампы. В 2015 году яму заполнили смесью гравия и воды – после того, как она открылась во второй раз. Тем не менее, недавно воронка открылась снова. Ее максимальная ширина – шесть метров.

По словам директора округа Пола Лавандейра, будет предпринята еще одна попытка заполнить воронку гравием.

«То, что мы здесь наблюдаем, – не редкость. Мы убедились, что соседние дома в безопасности», – Пол Лавандейр.

Реклама

По данным Управления страхового регулирования штата, только в период с 2006 по 2010 год провалы обошлись страховщикам Флориды в 1,4 миллиарда долларов.

Это явление связано с взаимодействием между пористым известняком и другими карбонатными породами, которые поглощают высокий заболоченный прибрежный уровень грунтовых вод.

«Вряд ли во Флориде найдется место, где не было бы подобных провалов. Нет никакого способа предсказать, где еще может это случится», – говорит геолог Сэнди Неттлз.

В 1981 года в Уинтер-парке недалеко от Орландо образовалась воронка диаметром 120 метров: она поглотила пять автомобилей, два предприятия и дом с тремя спальнями.