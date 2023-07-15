Восьмилетний мальчик упал в кратер вулкана и выжил

На место происшествия оперативно прибыли спасатели.

8-летний мальчик из Франции чудом выжил после падения в кратер вулканической воронки глубиной 100 метров в Эквадоре. Происшествие произошло в Национальном парке Галапагосских островов. Мальчика сопровождала его семья, которая посещала вулкан Лос-Хемелос на острове Санта-Крус.

К счастью, на место происшествия оперативно прибыли подготовленные к таким чрезвычайным ситуациям спасатели, вытащившие мальчика со дна воронки. Подробностей об падении власти пока не сообщают.

В результате аварии мальчик получил множественные травмы лица и головы. Его быстро доставили в больницу Республики Эквадор в Санта-Крус для медицинского осмотра. Мальчик находится в стабильном состоянии и будет переведен в больницу в эквадорском городе Гуаякиль.

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Это не первый случай, когда туристы проваливаются в кратер вулкана. В 2017 году 11-летний мальчик и его родители погибли, упав в кипящую грязь внутри кратера вулкана Сольфатара в итальянском городе Поццуоли. В другом случае 23-летний американский турист посещал кратер легендарной горы Везувий в 2022 году и упал, делая селфи.

Поверхность Земли изобилует выемками или кратерами, образовавшимися в результате метеоритов, извержений вулканов или взрывов. Вулканический кратер представляет собой углубление в форме чаши над жерлом, где выбрасываются вулканические материалы, такие как пепел, лава и камни.

Некоторые вулканические кратеры продолжают существовать даже после того, как извержения давно прекратились. Они также могут быть заполнены водой и образовывать кратерное озеро. Между тем, купола не образуют кратеры, так как они образовались в результате эффузивных извержений.