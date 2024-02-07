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Результаты январского фототурнира

№ 5(9)

Декабрь 2023 – февраль 2024

Russian Traveler №5(9) 2023
Результаты январского фототурнира
Результаты январского фототурнира

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«Вот увидишь!»: слушатели «Европы Плюс» отправятся в путешествие навстречу северному сиянию

Фото: «Европа Плюс»

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Места в яркое во всех смыслах путешествие разыграют в прямом эфире радиостанции.

С 5 по 16 февраля Вэл и Вики в прямом эфире популярного утреннего шоу «Бригада У» на «Европе Плюс» разыграют места в команде мечты, которая отправится в удивительное путешествие. Слушателей радиостанции ждёт незабываемое приключение и уникальная возможность своими глазами увидеть необыкновенное природное явление — северное сияние. Оставить заявку для участия в конкурсе может каждый — на europaplus.ru.

Победители розыгрыша смогут насладиться волшебной красотой Карелии. Проживание в комфортабельном отеле, крутые подарки и атмосфера зимней сказки на протяжении всего тура — всем этим счастливчиков обеспечит «Европа Плюс»! 

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