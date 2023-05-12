ВОЗ отменила режим ЧС из-за оспы обезьян

Заболевание распространялось с мая 2022 года.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус объявил о завершении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) по «оспе обезьян» – mpox – в мировом здравоохранении. Заболевание стало распространяться в разных странах с мая 2022 года. В июле того же года ВОЗ объявила режим ЧС в связи с ним.

«В то время как чрезвычайные ситуации, связанные с оспой обезьян и Covid-19, закончились, угроза повторных волн заболеваемости сохраняется. Оба вируса продолжают циркулировать и оба продолжают убивать», — сказал Гебрейесус.

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Оспа обезьян — это вирусная инфекция, которая до недавних пор встречалась преимущественно в отдаленных районах Африки. Весной 2022 года она начала распространяться по миру, сейчас известно о более 6000 случаев заболевания в 59 странах. По данным ВОЗ, от заболевания погибли три человека. Степень летальности оспы обезьян варьируется от 0 до 11%. Наиболее высокий показатель — среди детей младшего возраста. В последние годы смертность составляет 3–6%.

Прошлой осенью ВОЗ также переименовала оспу обезьян, так как прошлое название сочли оскорбительным. В качестве синонима они предложили предпочтительный термин «mpox» (сокращение от monkeypox).

Первый случай оспы обезьян в России был зарегистрирован в июле 2022 года. Инфекцию привез турист из Санкт-Петербурга, путешествовавший по Европе.