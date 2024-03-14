Возмутительный случай в «Аптекарском огороде»: женщина срезала подснежники

По словам сотрудников, некая посетительница в красном головном уборе просто перелезла через ограждение, срезала цветы и ушла восвояси.

Сегодня в соцсетях Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» появился пост о возмутительном поведении одной из посетительниц: судя по всему, она была настолько очарована подснежниками у главного входа в ботанический сад, что перелезла через ограждение и срезала первые нежные бутоны. Задержать ее, судя по всему, не удалось – камер наблюдения, по словам представителей «Аптекарского огорода» в этом месте тоже не было.

Сотрудники признаются, что они «в полнейшем шоке и недоумении». Первые подснежники расцвели в «Аптекарском огороде» только пару дней назад.

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В комментариях под записью пользователи не скрывают своих эмоций. Некоторые предполагают, что вместе с подснежниками у людей просыпается весеннее обострение, другие шутят про «красную шапочку» и советуют обратиться в полицию, а третьи сетуют на отсутствие камер и интересуются, куда смотрели охранники.

Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород» считается старейшим ботаническим садом в России. На его территории произрастает шесть видов подснежников: подснежник Воронова, складчатый, Элвиса, снежный, альпийский, ризейский.