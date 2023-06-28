Впервые в США: ветер и солнце произвели больше электроэнергии, чем уголь

Это случилось из-за планомерной политики, которая направлена на снижение использования ископаемых ресурсов.

Согласно новой статистике, впервые в США энергия ветра и солнца произвела больше электроэнергии, чем уголь.

Ветряные и солнечные источники произвели в общей сложности 252 тераватт-часа за первые пять месяцев 2023 года по сравнению с электростанциями, которые работают на угле (249 ТВт-ч), об этом свидетельствуют данные Управления энергетической информации США (EIA). Это первый случай, когда возобновляемые источники энергии (без учета гидроэлектроэнергии) превзошли уголь.

Эти данные – следствие продолжающейся политики снижения использования угля в стране: угольные предприятия в США планомерно закрываются и заменяются возобновляемыми источниками энергии и источниками энергии из природного газа. При этом известно, что в 2007 году на уголь приходилось 49,9% производства энергии в США.

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«Официальные оценки журнала Electric Power Monthly показывают, что комбинированное производство электроэнергии за счет энергии ветра и солнца превысило выработку электроэнергии за счет угля в январе, феврале и марте. Наши данные, которые мы еще не классифицировали, но получали в режиме реального времени, показывают, что эта тенденция сохранялась в апреле и мае», – Крис Хиггинботам, представитель EIA.

США закрыли около 14 гигаватт своих угольных мощностей (около 7% угольного фонда) с начала 2022 года. По данным системы отслеживания выбросов Carbon Monitor, с апреля 2022 года выбросы ископаемого топлива в США сократились на 5,6%. Это изменение отражает смещение акцента энергетической политики США в сторону более углеродно-нейтральных источников энергии.

«Мы ожидаем, что в этом году Соединенные Штаты будут производить меньше электроэнергии из угля, чем в любой другой год этого столетия. Поскольку поставщики электроэнергии производят больше электроэнергии из возобновляемых источников, мы видим, что электроэнергия, вырабатываемая из угля, еще больше сократится в течение следующих полутора лет», – заявил администратор EIA Джо ДеКаролис.

Тем не менее, ископаемое топливо по-прежнему доминирует в США. Природный газ по-прежнему крупнейший источник энергии в стране, на его долю приходится около 39% электроэнергии США в 2022 году. Ожидается, что в этом году этот показатель упадет до 38%, а в 2024 году – до 37%.