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Врач назвал неожиданный способ борьбы с метеозависимостью

Врач назвал неожиданный способ борьбы с метеозависимостью

Он посоветовал сменить обои.

Врач-кардиолог и академик РАН Юрий Беленков предложил метеозависимым людям поклеить дома яркие обои. Такой способ он озвучил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

Как объяснил врач, зависимость самочувствия человека от погодных условий может быть связана с депрессивным состоянием. Люди замечают, что погода влияет на их настроение и психическое состояние, когда на улице нет солнца.

«Поклейте яркие обои, сделайте что-то яркое, чтобы у вас было более хорошее настроение», — порекомендовал Беленков.

Также кардиолог посоветовал метеозависимым заниматься спортом, больше гулять на свежем воздухе и сократить потребление соли.

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