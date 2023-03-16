Врач рассказал, чем можно и чем нельзя заразиться при поцелуе

Через слюну передаются даже гепатиты.

Если вы любите целоваться (хотя, кто не любит!), хотим предупредить: будьте разборчивы в выборе партнера. Ведь при поцелуе можно заразиться самыми разными заболеваниями. И не только очевидными, вроде ОРВИ и герпеса, но и более «грозными», говорит врач Мария Чахнашвили. Вместе с ней мы разобрались, что можно подхватить во время поцелуя, и как от этого уберечься.

Мария Чахнашвили Главный врач клиники «Семейная» в Истринском районе «Через слюну можно заразиться гепатитами А и Е, вирусом Эпштейна-Барр, вызывающим инфекционный мононуклеоз (у него даже есть второе название "болезнь поцелуев"), мутирующим стрептококком, который вызывает кариес, и инфекционным стоматитом. Кроме того, можно "заполучить" бактерию Helicobacter pylori – она расщепляет слизь на поверхности желудка и может спровоцировать гастрит, язву и даже метаплазию (предраковое состояние)».

Но есть и хорошие новости. При поцелуе не передаются такие опасные заболевания, как ВИЧ (вирус содержится во всех биологических жидкостях человека, но в слюне его слишком мало для того, чтобы кого-то заразить) и гепатиты В и С, которые, в отличие от своих «собратьев» А и Е, распространяются только через кровь и половым путём.

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Также во время поцелуя нельзя заразиться туберкулезом: микобактерии, вызывающие его, живут в легких и попадают в воздух, когда человек кашляет, говорит или поет. В слюне их нет, поэтому безопасно не только целоваться, но и пить из одного стакана с больным. Кстати, от кашляющего на улице человека тоже заразиться практически невозможно: для этого нужен тесный длительный контакт.

Ну и, конечно, при поцелуе нельзя заразиться инфекциями, передающимися половым путем (ИППП) – они потому так и называются, что передаются только во время секса. Речь идет о хламидиозе, сифилисе, гонорее, уреаплазмозе и других ЗППП.

Как понять, что человек чем-то болен?

То, что человек чем-то болен, не всегда можно определить по внешнему виду. Но по некоторым признакам все же можно понять, что с человеком целоваться не стоит. В первую очередь это язвы, высыпания, воспаление в области губ и на лице. Еще одним признаком заболеваний полости рта является неприятный, зловонный запах.

Также врач не советует целоваться с людьми, у которых есть респираторные симптомы – насморк, кашель или чихание. Здесь все просто: вы тоже можете заболеть.