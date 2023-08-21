Врачам удаляют аппендикс перед поездкой в Антарктиду. Вот почему

Аппендэктомия обязательна для медиков австралийских антарктических станций.
Если вы направляетесь зимовать на станцию в Антарктиде, вам нужно позаботиться о многом. Но, если вы врач из Австралии, то сдедать нужно сделать еще больше, чем остальным – в частности, удалить аппендикс. Другим полярникам разрешено сохранить орган нетронутым, но для медиков это исключено.
«Это связано с тем, что зимой на станции обычно находится только один врач. Эвакуация на другой материк для получения медицинской помощи в Австралии невозможна по крайней мере на протяжении некоторой части года», – говорится в сообщении Австралийской антарктической программы.
Обычно аппендицит не приводит к летальному исходу, но это довольно распространенное воспаление, которое затрагивает 4-5 на каждую тысячу человек в год.
Аппендицит часто бывает тяжелым и внезапным, а состояние пациента может стремительно усугубиться в течение нескольких часов. Помочь больному можно только хирургическим вмешательством – удалением аппендикса, который может лопнуть и вызвать серьезную инфекцию, переходящую в потенциально смертельный перитонит.
Большинству участников антарктических экспедиций врач может помочь в случае аппендицита, но если аппендикс воспалится у самого врача, ситуация усложнится. Сделать самому себе аппендэктомию – дело практически нереальное.
Между тем, такое в истории случалось по крайней мере дважды. Первым случай произошел с доктором Сержем Удовиковым на острове Херд – в июле 1950 года в разгар антарктической зимы. Удовиков уже готовился провести операцию на самом себе, что было не самой отличной идеей, поскольку в то время не было известно ни одного врача, который бы успешно выполнил себе аппендэктомию.
Впрочем, в конце концов, эта крайняя мера не понадобилась, поскольку для эвакуации врача было срочно вызвано военно-морское судно HMAS Australia (II). Несмотря на сложные условия на борту, Удовикова удалось спасти.
Не так повезло Леониду Рогозову, врачу советской Новолазаревской станции на материковой части Антарктиды. 29 апреля 1961 года он диагностировал у себя аппендицит. Другие станции были в пределах досягаемости для помощи, но ни у кого не было самолета, а 30 апреля, когда он начал распознавать признаки перитонита, на улице бушевала метель.
Поскольку в то время Рогозов был единственным врачом на станции, у него не было выбора, кроме как сделать аппендэктомию самому себе. С помощью двух ассистентов, местного анестетика и зеркала он приступил к работе. Первый надрез был сделан в 22:15 по московскому времени.
«Часто приходилось поднимать голову, чтобы почувствовать себя лучше, а иногда нужно было работать исключительно на ощупь. Слабость нарастала через 30-40 мин, развивалось головокружение, в связи с чем я стал брать короткие паузы для отдыха. Брюшную полость ушивали наглухо. Операция была закончена в полночь 30 апреля», – вспоминал в 1962 году Рогозов.
Советскому медику повезло: уже через две недели он выполнял свои обычные обязанности, а потом прожил еще десятилетия и скончался в 2000 году.
Вряд ли кому-то хочется повторить такой подвиг, поэтому обширные медицинские осмотры и требования теперь являются довольно стандартными перед путешествием в Антарктиду (как и операция по удалению аппендикса – для медиков).
Взгляните на редкие архивные снимки из антарктических экспедиций начала ХХ века
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