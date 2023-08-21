Врачам удаляют аппендикс перед поездкой в Антарктиду. Вот почему

Аппендэктомия обязательна для медиков австралийских антарктических станций.

Если вы направляетесь зимовать на станцию в Антарктиде, вам нужно позаботиться о многом. Но, если вы врач из Австралии, то сдедать нужно сделать еще больше, чем остальным – в частности, удалить аппендикс. Другим полярникам разрешено сохранить орган нетронутым, но для медиков это исключено.

«Это связано с тем, что зимой на станции обычно находится только один врач. Эвакуация на другой материк для получения медицинской помощи в Австралии невозможна по крайней мере на протяжении некоторой части года», – говорится в сообщении Австралийской антарктической программы.

Обычно аппендицит не приводит к летальному исходу, но это довольно распространенное воспаление, которое затрагивает 4-5 на каждую тысячу человек в год.

Аппендицит часто бывает тяжелым и внезапным, а состояние пациента может стремительно усугубиться в течение нескольких часов. Помочь больному можно только хирургическим вмешательством – удалением аппендикса, который может лопнуть и вызвать серьезную инфекцию, переходящую в потенциально смертельный перитонит.

Большинству участников антарктических экспедиций врач может помочь в случае аппендицита, но если аппендикс воспалится у самого врача, ситуация усложнится. Сделать самому себе аппендэктомию – дело практически нереальное.

Между тем, такое в истории случалось по крайней мере дважды. Первым случай произошел с доктором Сержем Удовиковым на острове Херд – в июле 1950 года в разгар антарктической зимы. Удовиков уже готовился провести операцию на самом себе, что было не самой отличной идеей, поскольку в то время не было известно ни одного врача, который бы успешно выполнил себе аппендэктомию.

Впрочем, в конце концов, эта крайняя мера не понадобилась, поскольку для эвакуации врача было срочно вызвано военно-морское судно HMAS Australia (II). Несмотря на сложные условия на борту, Удовикова удалось спасти.

Военно-морское судно HMAS Australia (II) Фото: Royal Australian Navy

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Не так повезло Леониду Рогозову, врачу советской Новолазаревской станции на материковой части Антарктиды. 29 апреля 1961 года он диагностировал у себя аппендицит. Другие станции были в пределах досягаемости для помощи, но ни у кого не было самолета, а 30 апреля, когда он начал распознавать признаки перитонита, на улице бушевала метель.

Поскольку в то время Рогозов был единственным врачом на станции, у него не было выбора, кроме как сделать аппендэктомию самому себе. С помощью двух ассистентов, местного анестетика и зеркала он приступил к работе. Первый надрез был сделан в 22:15 по московскому времени.

«Часто приходилось поднимать голову, чтобы почувствовать себя лучше, а иногда нужно было работать исключительно на ощупь. Слабость нарастала через 30-40 мин, развивалось головокружение, в связи с чем я стал брать короткие паузы для отдыха. Брюшную полость ушивали наглухо. Операция была закончена в полночь 30 апреля», – вспоминал в 1962 году Рогозов.

Советскому медику повезло: уже через две недели он выполнял свои обычные обязанности, а потом прожил еще десятилетия и скончался в 2000 году.

Вряд ли кому-то хочется повторить такой подвиг, поэтому обширные медицинские осмотры и требования теперь являются довольно стандартными перед путешествием в Антарктиду (как и операция по удалению аппендикса – для медиков).