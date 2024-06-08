Контракт с французским футбольным клубом ПСЖ под угрозой срыва.
По информации из телеграм-каналов, контракт между вратарем сборной России и французским футбольным гигантом ПСЖ может быть сорван из-за задолженности голкипера по алиментам (в размере более 60 миллионов рублей). Существует большой риск, что его просто не выпустят за границу, пока он не погасит свои долги полностью.
Интересная особенность ситуации: в настоящее время Сафонов находится за пределами России, в Белоруссии, где сборная сыграла товарищеский матч с местной командой. Однако, сможет ли вратарь улететь во Францию из Минска – большой вопрос.
По данным Федеральной службы судебных приставов, в данный момент запрет на выезд есть у почти семи миллионов россиян.
Читайте также
Вратарь сборной России не может вылететь за границу из-за долга по алиментам
Кораблю SpaceX впервые удалось вернуться на Землю. Он приводнился в океане: зрелищное видео
Тигровая акула изрыгнула неожиданную жертву перед учёными
Японские медведи пристрастились к человечине
В российских магазинах может появиться мясо ламы – его предлагает Боливия