Вратарь сборной России не может вылететь за границу из-за долга по алиментам

Контракт с французским футбольным клубом ПСЖ под угрозой срыва.

По информации из телеграм-каналов, контракт между вратарем сборной России и французским футбольным гигантом ПСЖ может быть сорван из-за задолженности голкипера по алиментам (в размере более 60 миллионов рублей). Существует большой риск, что его просто не выпустят за границу, пока он не погасит свои долги полностью.

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Интересная особенность ситуации: в настоящее время Сафонов находится за пределами России, в Белоруссии, где сборная сыграла товарищеский матч с местной командой. Однако, сможет ли вратарь улететь во Францию из Минска – большой вопрос.

По данным Федеральной службы судебных приставов, в данный момент запрет на выезд есть у почти семи миллионов россиян.