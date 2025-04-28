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Вскоре Центральную Россию захватят полчища комаров: биолог

Вскоре Центральную Россию захватят полчища комаров: биолог

Участница конкурса «Дикая природа России 2021»

Причиной нашествия кровососущих может стать мягкая зима.

Есть вероятность, что в ближайшие недели Центральную Россию оккупируют полчища комаров, предупредил биолог Вадим Марьинский.

В разговоре с РИА Новости научный сотрудник биологического факультета МГУ пояснил, что из-за относительно мягкой зимы в этом году число самок комаров, которые выжидают теплой погоды, чтобы отложить свои яйца, скорее всего больше, чем в предыдущие сезоны. Также эти насекомые могут зимовать уже на стадии отложенных яиц. Из-за высоких температур в центральной части страны этой зимой, количество успешно перезимовавших яиц тоже может быть значительно больше, рассказал Марьинский. 

Биолог отметил, что подобный сценарий «комаринного апокалипсиса» скорее всего развернется, если в центральной части европейской России будет стоять теплая погода с дождями. 

«Если наполнятся весенние лужи и будет тепло, да, можно предположить, что через две-три недели выйдет действительно очень большое одновременно количество кровососущих комаров», – пояснил биолог.

Лужи неимоверно важны для развития кровососущих комаров – именно там с наступлением весны наиболее эффективно развиваются их личинки (в прудах и реках их могут уничтожать рыбы). Поэтому в случае жаркой и сухой весны, или, наоборот, заморозков, ждать нашествия комаров не стоит — отсутствие луж, которые должны сохранять свой объем воды как минимум пару недель, негативно скажется на популяции комаров. Чему, конечно, могут только порадоваться жители России. 

Марьинский отметил, что в европейской части страны, тем не менее, развитие личинок комаров уже началось. Что будет дальше, зависит от осадков и возможных заморозков. Но даже в случае незначительных похолоданий, нашествие комаров может лишь замедлиться, предупредил ученый.

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