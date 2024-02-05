Вспышка кори в Европе: заболеваемость выросла в 45 раз

Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу.

Всемирная организация здравоохранения сообщила о 45-кратном увеличении случаев заболевания корью в Европе в прошлом году. В 2023 году было зарегистрировано 42 200 случаев по сравнению с всего 941 в 2022 году.

Корь – высококонтагиозное вирусное заболевание. Оно распространяется по воздуху, когда инфицированный человек кашляет или чихает. Корь настолько заразна, что если один зараженный человек вступит в контакт с десятью непривитыми людьми, он может заразить девять из них. После того, как человек подвергся воздействию вируса, появление симптомов может занять от десяти до 12 дней.

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Симптомы, как правило, поначалу напоминают простуду, включая лихорадку, насморк, усталость, боль или покраснение глаз. Сыпь, не вызывающая зуда, появляется через два-три дня и распространяется с лица вниз по телу.

Иногда корь может привести к вторичным инфекциям, таким как ушная инфекция и пневмония. В редких случаях корь может вызвать энцефалит (воспаление головного мозга). В тяжелых случаях корь может привести к госпитализации и смерти.

Вакцинация является наиболее эффективной стратегией защиты от кори. После вакцинации вероятность заболеть корью очень мала, и человек считается защищенным на всю жизнь. Однако примерно один из 100 вакцинированных все равно может заразиться корью, если он подвергается воздействию вируса.

По словам экспертов, вспышка кори в Европе связана с низким уровнем детской вакцинации из-за пандемии COVID-19.