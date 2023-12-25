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Встретить любовь и избавиться от кредитов: что загадывают москвичи на Новый год

Фото: Unsplash

Телеканал «Москва 24» запустил серию новогодних соцопросов в телеграм-канале, чтобы узнать о планах зрителей на новогоднюю ночь и понять, о чем они мечтают, какие подарки собираются дарить и что приготовят 31 декабря.

На вопрос, чего бы подписчики хотели больше всего...

  • 47% опрошенных ответили: «В новом году хочу, чтобы все были здоровы и счастливы».
  • 11% в 2024 году хотели бы выплатить кредиты,
  • 10% надеются встретить любовь
  • 10% желают выиграть в лотерею.
  • 9% думают о крупных приобретениях: покупке машины или квартиры,
  • 3% хотят начать заниматься спортом,
  • а еще 3% хотели бы открыть собственное дело.
  • 2% опрошенных хотят выйти из зоны комфорта,
  • 2%  хотели бы завести питомца: кота или собаку
  • и еще 2% процента хотели бы повысить квалификацию. 

Также редакция «Москвы 24» спросила москвичей о блюде, которое украсит их стол в Новый год.

34% рассказали, что мечтают буквально объесться оливье и селедкой под шубой, поэтому «наготовят салатов на три дня». 27% опрошенных пока не думают о рецептах, так как заняты делами. 15% купят изыски: крабов и икру — а в новогоднюю ночь «будут звенеть хрусталем и наслаждаться эстетикой». 9% решили отправиться в гости и наесться там вдоволь, не обременяя себя готовкой. По 4% опрошенных намерены изучить книгу рецептов и приготовить новогодний стол под настроение; заказать суши и пиццу; приготовить утку с яблоками. 3% хотят свериться с гороскопом и будут готовить стол так, чтобы «понравиться» символу предстоящего года — Дракону.

Телеканал также спросил зрителей о том, какие суммы они готовы потратить на подарки. Согласно полученным данным, большинство респондентов готовы потратить до 5 тысяч рублей на подарок для каждого близкого человека.

«Москва 24» продолжит узнавать о планах москвичей и проводить опросы с участием маскота — кота Бублика. Самые интересные ответы появятся в эфире и на медиафасадах столицы.

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