Встретить любовь и избавиться от кредитов: что загадывают москвичи на Новый год

Телеканал «Москва 24» запустил серию новогодних соцопросов в телеграм-канале, чтобы узнать о планах зрителей на новогоднюю ночь и понять, о чем они мечтают, какие подарки собираются дарить и что приготовят 31 декабря.

На вопрос, чего бы подписчики хотели больше всего...

47% опрошенных ответили: «В новом году хочу, чтобы все были здоровы и счастливы».

11% в 2024 году хотели бы выплатить кредиты,

10% надеются встретить любовь

10% желают выиграть в лотерею.

9% думают о крупных приобретениях: покупке машины или квартиры,

3% хотят начать заниматься спортом,

а еще 3% хотели бы открыть собственное дело.

2% опрошенных хотят выйти из зоны комфорта,

2% хотели бы завести питомца: кота или собаку

и еще 2% процента хотели бы повысить квалификацию.

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Также редакция «Москвы 24» спросила москвичей о блюде, которое украсит их стол в Новый год. 34% рассказали, что мечтают буквально объесться оливье и селедкой под шубой, поэтому «наготовят салатов на три дня». 27% опрошенных пока не думают о рецептах, так как заняты делами. 15% купят изыски: крабов и икру — а в новогоднюю ночь «будут звенеть хрусталем и наслаждаться эстетикой». 9% решили отправиться в гости и наесться там вдоволь, не обременяя себя готовкой. По 4% опрошенных намерены изучить книгу рецептов и приготовить новогодний стол под настроение; заказать суши и пиццу; приготовить утку с яблоками. 3% хотят свериться с гороскопом и будут готовить стол так, чтобы «понравиться» символу предстоящего года — Дракону.

Телеканал также спросил зрителей о том, какие суммы они готовы потратить на подарки. Согласно полученным данным, большинство респондентов готовы потратить до 5 тысяч рублей на подарок для каждого близкого человека.

«Москва 24» продолжит узнавать о планах москвичей и проводить опросы с участием маскота — кота Бублика. Самые интересные ответы появятся в эфире и на медиафасадах столицы.