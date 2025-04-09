Вулкан на Филиппинах выбросил мощный столб пепла во время извержения: видео

Вулкан Канлаон выбросил столб пепла на высоту около 4 км.

На Филиппинах началось извержение вулкана Канлаон. Из жерла вулкана выбросило впечатляющий столб пепла высотой 4 километра (это как больше сотни десятиэтажных домов, поставленных друг на друга), сообщила пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии Филиппин в соцсети Х.

Канлаон — один из 24 действующих вулканов в стране, он находится на острове Негрос. В высоту гора достигает 2435 метров, а диаметр основания – 30 км. Ранее вулкан извергался в декабре, тогда были эвакуированы жители находящихся поблизости деревень. На момент последнего извержения на острове все еще действовали постановления об эвакуации, сохранялся третий уровень опасности по пятибалльной шкале. Это говорит о повышенном риске извержения лавы и о том, что извержение может продлиться в течение нескольких недель.

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Глава Филиппинского института вулканологии и сейсмологии Тересито Баколкол считает, что в ближайшее время уровень опасности могут изменить — как повысить, так и понизить. Все будет зависеть от скорости, с которой магма приближается к поверхности.

Пока жителей близлежащих деревень вновь эвакуировали, школы на острове были закрыты.