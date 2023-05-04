ВВС США отследили еще один загадочный аэростат

Он движется в сторону Мексики.

В начале февраля случилась наделавшая шуму в СМИ история: американские военные сбили у побережья Южной Каролины объект, который официальные лица назвали китайским разведывательным аэростатом. Теперь в небе над США вновь появился воздушный шар.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на трех официальных лиц США, осведомленных о ситуации. По словам источников издания, воздушный шар был обнаружен над Гавайями, но, по-видимому, не пролетел над какими-либо особо охраняемыми зонами.

Сообщается, что американские военные отслеживают воздушный шар с конца прошлой недели и считают, что объект не представляет угрозы для воздушного движения или национальной безопасности. В Минобороны США утверждают, что аэростат не излучает и не принимает никаких сигналов. Источники сообщили NBC News, что воздушный шар свободно парит и медленно движется в сторону Мексики. Владелец воздушного шара в настоящее время неизвестен.

«Воздушный шар не пролетал непосредственно над критически важной оборонной инфраструктурой или другими важными объектами правительства США, а также не представлял военной или физической угрозы для людей на земле. Основываясь на этих наблюдениях, министр обороны согласился с рекомендацией военного командования не предпринимать никаких действий против воздушного шара», – заявили в Минобороны США.

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В прошлом месяце официальные лица США заявили, что так называемый китайский воздушный шар-шпион, пролетевший над страной, собирал конфиденциальные данные и передавал их в Китай. Тогда его удалось сбить.