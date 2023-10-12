Выдра и крыса устроили панику на борту самолета

Теперь животных отправят на «утилизацию».

Детеныш выдры и крыса устроили панику на борту самолета, летящего из тайского Бангкока в Тайбэй, столицу Тайваня. Об этом сообщил британский таблоид Daily Mail (DM).

По данным портала, животные сбежали из сумки женщины, которая пыталась незаконно перевезти их из Таиланда в Тайвань. Зверьков, резвящихся между рядами кресел, заметили другие пассажиры и начали кричать. Бортпроводникам пришлось ловить выдрёнка и крысу, одновременно пытаясь понять, откуда они взялись на борту. Одну из стюардесс звери укусили за палец.

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Чуть позже хозяйка животных призналась, что это ее питомцы, сбежавшие из сумки. Женщина рассказала, что купила выдру и крысу на рынке в Таиланде и контрабандой повезла в Тайбэй. При осмотре ее ручной клади нашли также коробку с 28 черепахами, еще одну выдру, змею и сурка.

После случившегося женщину ждет штраф за контрабанду в размере $31 000 (более 3000 000 рублей), а сотрудников аэропорта в Таиланде, пропустивших ее с животными в самолет, — разбирательство. Нескольких человек уже отстранили от работы.

Что касается животных — их, скорее всего, ждет печальная судьба. После карантина их всех отправят в Национальный Пиндунский университет науки и технологий для «утилизации». Порядок установлен законами Тайваня.