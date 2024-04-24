Выгодно ли брать отпуск в мае?

Если не учитывать различные переменные в виде больничных, повышений, переходов на новое место, то при расчете отпускных учитывается средний дневной заработок за последние 12 месяцев, который умножается на количество дней отдыха. Это важно, так как зарплата зависит от числа отработанных дней в месяце.

Поэтому для того, чтобы получить больше отпускных, лучше выбирать месяцы с большим количеством рабочих дней. В 2024 году такими месяцами будут июль (23 дня), август (22 дня) и октябрь (23 дня).