Выпустивший газы кит переполошил британцев: его приняли за дрон из России

Это первый подобный случай за 55 лет наблюдений на британской базе ВМФ.

Британские военные моряки столкнулись со странными звуками, которые приняли за сигналы российских разведывательных дронов. Однако виновником звуков оказался кит, выпустивший газы. Эти звуки были зафиксированы вблизи шотландского побережья, недалеко от базы ВМФ. Сначала они двигались на север, потом повернули на юг в сторону моста между островами Скай и Эйлен-Бан, после чего постепенно затихли.

Это был первый подобный случай за последние 55 лет наблюдений на базе. Первоначально военные считали, что звуки могли исходить от какого-то технического устройства, вероятно, российского подводного оборудования для слежки. Было предположение, что российский дрон мог оставить подслушивающее устройство где-то между островом Разей и полуостровом Эплкрос.

Однако дальнейший анализ выявил, что источником этих звуков оказался кит, который просто выпустил газы. Несмотря на это, представитель флота подчеркнул важность серьезного подхода к таким случаям. По его словам, они всегда должны быть готовы к любым возможным угрозам и тщательно анализируют каждый инцидент.

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Ранее Russian Traveler рассказывал, как военные гидрофоны засекли странный сигнал на глубине. Только через несколько лет им удалось понять, что это такое — источником сигнала оказался необычный кит.