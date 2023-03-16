Высокоскоростное фото показывает, как работают громоотводы во время грозы

Фотография, от которой волосы встают дыбом.

Высокоскоростная фотография молниеотводов (то же, что громоотводы) во время грозы вБразилии показывает, как громоотводы соперничают между собой, чтобы привлечь к себе удары молний и защитить здания от повреждений.

По словам исследователей, на изображении видна молния, летящая к земле со скоростью 370 километров в секунду. Когда молния находилась примерно в 30 метрах от земли, «громоотводы и высокие предметы на крышах близлежащих зданий производили положительные восходящие разряды, конкурирующие за соединение с нисходящим ударом».

«Окончательное изображение было получено за 25 тысячных секунды до того, как молния ударила в одно из зданий», – Марсело Саба, ученый из бразильского Национального института космических исследований.

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Несмотря на более чем 30 громоотводов в области изображения, недочеты в их установке позволили молнии ударить в дымовую трубу, вызвав разряд силой 30 000 ампер, который повредил конструкцию.

Молния ищет путь наименьшего сопротивления к земле, а не самый прямой путь, отсюда и ее знакомая всем зигзагообразная форма. Вот почему она может ударить в дымовую трубу с той же вероятностью, что и в громоотвод.

На изображении можно увидеть громоотводы как минимум на трех разных зданиях, пытающихся соединиться с нисходящим разрядом молнии. Когда молния ударяет с неба, различные высокие объекты в области поражения производят циркуляцию восходящих электрических зарядов, чтобы соединиться с электрическими разрядами молнии.