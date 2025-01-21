Выставка «Миры мастера Эрьзи. Эрьзя и Конёнков»

С 24 января по 28 февраля в городском променаде «Острова Мечты» пройдёт выставка детских творческих работ «Миры мастера Эрьзи. Эрьзя и Конёнков», вдохновлённых работами великих русских художников, графиков и скульпторов Степана Эрьзя и Сергея Конёнкова.

Проект нацелен на привлечение внимания к деятельности мастеров, чьи имена стали флагманами национального декоративно-прикладного искусства нашей страны и оказали значительное влияние на отечественную скульптуру.

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В выставке примут участие 75 произведений авторов из разных регионов России, ставших победителями международного конкурса детского творчества, приуроченного к 150-летию со дня рождения великих мастеров искусства. Членами жюри были отсмотрены более 460 работ молодых художников и скульпторов от 7 до 16 лет из всех регионов России. Лучшие из них и попали в экспозицию выставки, посмотреть которую в течение месяца каждый гость «Острова Мечты» может совершенно бесплатно.

Выставка откроется торжественным мероприятием на площади Москва 24 января в 15:00.