Выставка OldsCoolShow – в Москве

Более 100 редких классических автомобилей и мотоциклов вновь соберутся на одной площадке уже в начале июля.

Шестая ежегодная выставка OldsCoolShow пройдет в Москве 6-7 июля в Депо Три Вокзала. Мероприятие бесплатное.Гостей ждет экспозиция редких автомобилей и мотоциклов, гонки на тачках, аэрофутбол, винтажный боулинг, гонки на педальных машинках, маркет, фотозона с кастомным советским трактором ДТ20, конкурсы с призами и многое другое.

“Каждый год мы стараемся представить публике экземпляры различной техники, которые хранятся в частных коллекциях и особо не выезжают на другие мероприятия. Отдельное внимание мы уделяем оформлению, потому что именно оно создает ту уникальную атмосферу, которую не так часто встретишь в наши дни. И в этом году у нас будет очередной сюрприз, а какой - вы узнаете на самом мероприятии!” - комментирует организатор мероприятия Александр Соколай.

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В рамках выставки посетители смогут не только увидеть уникальные экспонаты, но и пообщаться с владельцами автомобилей, узнать историю каждого транспортного средства, главное не трогать экспонаты руками.

Для детей будут организованы лекции и мастер-классы, где они смогут погрузиться в историю искусств 20 века и проявить свои творческие способности. OldsCoolShow – это отличная возможность провести выходные в кругу семьи и друзей, окунуться ретро атмосферу и насладиться великолепием классических автомобилей и мотоциклов. Присоединяйтесь к нам 6-7 июля в Депо Три Вокзала и станьте частью этого незабываемого события!