Выставка «Сокровища Владимиро-Суздальской земли» в Третьяковской галлерее

Рассказываем, что там будет интересного и почему ее нужно посмотреть.
Суздаль и Владимир, как известно, древнейшие города первого десятилетия существования Древнерусского государства. Эта первая выставка Третьяковской галереи, которая представлена экспонатами предметов старины и произведений искусства – как непосредственно связанных с историей Владимиро-Суздальской земли, так и просто развивших ее художественные традиции.
Самые ранние предметы относятся к IX–X векам, а основная часть предметов это период подлинного восстановления русской государственности. На выставке демонстрируется большое количество экспонатов из собрания Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Некоторые экспонаты представлены впервые.
Выставка «Великое княжество. Сокровища Владимиро-Суздальской земли». Адрес: Западное крыло Новой Третьяковки на Крымском Валу 10, зал 1. Даты проведения выставки: 24 января 2023 – 10 мая 2023
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