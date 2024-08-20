«Взрывная» шутка на борту самолёта обойдется россиянину в 200 тысяч рублей

Мужчина, направляющийся из Уфы в Когалым, был признан виновным в предоставлении заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве, совершенного из хулиганских побуждений – проще говоря, его оштрафуют за очень плохую шутку на борту самолёта.

Неудачный каламбур будет стоить 41-летнему жителю башкирского города Ишимбай 200 тысяч рублей. Такой штраф суд назначил пассажиру за двусмысленное высказывание на борту самолёта. 41-летний мужчина направлялся из Уфы в город Когалым в Ханты-Мансийском автономном округе.

Пресс-служба судов Республики Башкортостан сообщает, что инцидент произошёл в Международном аэропорту Уфа, когда самолёт уже находился на рулёжной дорожке и готовился к взлёту. В этот момент бортпроводница подошла к одному из пассажиров и предложила ему помощь с рюкзаком. Тогда мужчина выдал ей фразу «осторожно, может, там взрывчатка» и засмеялся. В целях обеспечения безопасности экипаж тут же вызвал полицию, вернул самолёт на стоянку, а пассажиры и багаж подверглись повторному досмотру.

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Мужчина свою вину признал и попросил учесть все смягчающие обстоятельства при назначении наказания. Суд квалифицировал его действия как хулиганские и признал виновным в предоставлении заведомо ложного сообщения. Приговор ещё не вступил в законную силу, но теперь мужчине придётся заплатить штраф в 200 тысяч рублей.