Ядовитые черви-молоты атаковали Техас

Контакт с ними вызывает у людей кожное раздражение.

Штат Техас (США) столкнулся с резким увеличением численности ядовитых червей-молотов после проливных дождей. Эти инвазивные плоские черви напоминают небольших змей длиной до 40 см. Ученые Института инвазивных видов штата отмечают, что такие черви выделяют токсины, похожие на яд рыбы фугу, защищаясь от угрозы.

Контакт с ними вызывает кожное раздражение, поэтому рекомендуется переносить их в перчатках либо палочкой. Несмотря на отсутствие прямой опасности для здоровья человека и питомцев, черви наносят значительный вред местной экологии. Для уничтожения особей специалисты рекомендуют применять соль или уксус, так как разрезанные черви способны регенерироваться.

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Изначально черви-молоты обитали в Юго-Восточной Азии, откуда попали в Америку примерно сто лет назад. Теплый и влажный климат Техаса оказался благоприятным для размножения этих существ, ранее живших лишь локально, однако теперь их численность заметно возросла.

Ранее сообщалось, что в штате Миссури (США) началось нашествие прыгающих червей или алабамских прыгунов, которые могут разрушить местную экосистему.