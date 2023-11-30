Японцев предупредили о нападениях бессонных медведей

Зимой они могут повести себя агрессивно.

В Японии ожидают волну нападений бессонных медведей. Этой зимой многие животные не смогут впасть в спячку, пишет издание The Mainichi.

Обычно и бурые медведи, и азиатские черные медведи, обитающие на территории страны, проводят зиму в спячке. Перед тем как уснуть в декабре, они запасаются жиром и просыпаются лишь в мае. Однако в этом году в Японии случился неурожай буковых орехов, которыми питаются животные.

По мнению руководителя Научно-исследовательского института лесного хозяйства Теруки Ока, нехватка орехов может сказаться на поведении медведей. Часть животных из-за этого уйдет в спячку раньше, а другие, не набрав достаточно жира, просто не смогут уснуть.

«Медведи, которые не съели достаточно орехов и не смогли подготовиться, могут продолжать бродить, не впадая в спячку», — сообщил Ока, предупредив людей не оставлять мусор рядом с домами, чтобы не привлекать хищников.

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Специалист отметил, что подобные случаи были зафиксированы в прошлом декабре и январе. При этом многие медведи в Японии уже стали «городскими»: они не боятся людей и шума и выходят к жилью в поисках пищи.

В то же время, эколог Хироми Тагути, много лет изучавший культуру охоты, заявил, что у медведей изменились пищевые привычки: многие особи теперь предпочитают мясо растительной пище. Они могут вообще не погружаться в спячку, стать зимой агрессивными из-за голода и начать охотиться на людей.

Впрочем, добавил эксперт, не впадать в спячку медведи могут и из-за потепления в зимнее время. Он посоветовал людям быть осторожнее во время прогулок в горах и лесах.