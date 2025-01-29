Японец убил кролика на Острове кроликов и попал в тюрьму

До этого там нашли уже 77 тушек животных. Как именно они умерли – неясно.

В Японии молодой человек попал в тюрьму за то, что пнул кролика на знаменитом Острове кроликов. Животное погибло от полученных травм, пишет Japan Times.

Инцидент произошел 21 января на острове Окуносима, он же Остров кроликов. Второе название он получил благодаря тому, что там свободно живут около тысячи полудиких кроликов. С ними любят фотографироваться туристы и подкармливать их. Впрочем, в тот день в популярной локации оказался человек, проявивший к животным агрессию — прохожие заметили, что он пинает животное, и вызвали полицию.

25-летнего Рику Хотту арестовали за жестокое обращение с животными. Избитый им кролик скончался, не пережив тяжелых травм.

По данным Japan Times, за последние полтора месяца на Окуносиме нашли уже 77 мертвых кроликов. Теперь следствию предстоит выяснить, был ли к этому причастен Хотта.

«Причиной смерти кроликов может быть инфекционное заболевание, холодная погода или фактор, связанный с человеком, но на данный момент это неясно», – заявили в Министерстве охраны окружающей среды.

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Поскольку кролики известны своей плодовитостью, остров рекламируется как «место, где можно обрести удачу в плане создания семьи» и привлекает туристов.