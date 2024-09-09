Японская компания наняла десять кошек: среди них клерки, аудиторы и кот-босс

Компания Qnote взяла первого хвостатого сотрудника Футабу из суши-ресторана ещё в 2004 году, и с тех пор её пушистый штат разросся до десятка работников. 20-летний Футаба теперь занимает пост председателя фирмы.

В японской фирме Qnote работают десять пушистых сотрудников. Руководитель Qnote Нобуюки Цуруту даже не против того, что кот-босс Футаба превосходит его по рангу в офисе. Из десяти трудящихся в офисе кошек шесть – потомки Футабы и кошки другого сотрудника, остальные – найдёныши и спасёныши, которые по праву смогли занять своё место в фирме.

Кто-то из пушистых был нанят на официальную должность главного клерка, кто-то трудится менеджером, есть в компании и кот-аудитор. Из десятка сотрудников большинство работают полный рабочий день и живут в офисе, а двое – в доме сотрудников компании. По словам Цураты, всех котов фирмы объединяет одно — они явно повышают моральный дух компании, улучшают настроение сотрудников и помогают им делать необходимые перерывы в работе — даже если при этом отрывают их от дел.

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Помимо хвостатых, сейчас в офисе трудятся и 32 человека. Когда в 2020 году компания переехала в новое четырехэтажное офисное здание, они обеспечили пушистому персоналу все условия: 12 кошачьих лотков, лежаки, полки и даже покрыли стены специальной краской для любителей поточить когти. Взаимодействие людей с кошками помогает руководителям лучше понять членов команды, а сотрудникам проявить лучшие свои стороны: по очереди убирать за пушистыми и приходят кормить их в дни, когда офис закрыт.

По словам Цуруты, «кошачий фактор» играет большую роль, снижая количество увольнений и привлекая новых сотрудников – при приёме на работу «любовь к кошкам» указывается в качестве главного требования к соискателям.