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Японские медведи пристрастились к человечине

Фото: Unsplash

Специалисты связывают это с изменениями климата.

В Японии участились случаи нападения медведей на домашний скот и людей. Только в мае произошло три таких инцидента. Один из них произошел на острове Хоккайдо, где медведь убил четырех телят. Другой случай произошел на острове Хонсю, где медведь напал на пожилую пару. Еще один инцидент произошел в провинции Акита, где медведь убил 64-летнего мужчину.

Специалисты связывают эту тенденцию с тем, что медведи стали привыкать к мясу домашнего скота и человеческой плоти. Они также отмечают, что в 2023 году в Японии было зафиксировано рекордное количество нападений медведей на людей — 219 случаев. Одной из причин этого может быть изменение климата, которое привело к сокращению популяции насекомых и растений, которые раньше на протяжении столетий составляли значительную часть медвежьего рациона в Японии. 

Ранее сообщалось, что в Индии четыре медведя напали на супружескую пару и сломали женщине обе руки.

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