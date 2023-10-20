Японских сумоистов сняли с рейса из-за перевеса самолетов

Авиакомпания Japan Airlines была вынуждена запустить срочный дополнительный рейс с сумоистами в тот же день.

Japan Airlines предприняла очень необычный шаг, переведя несколько борцов сумо на спешно организованный специальный рейс на прошлой неделе. В авиакомпании опасались, что два самолета, на которых первоначально должны были лететь борцы, не смогут перевезти достаточное количество топлива из-за ограничений по весу.

Сумоисты должны были вылететь на самолетах Боинг 737-800 из аэропорта Ханэда в Токио и аэропорта Итами в Осаке на Амами Осима – острове на крайнем юге, где они собирались принять участие в спортивном фестивале.

Обеспокоенность по поводу запаса топлива возникла, когда сотрудники узнали, что в списках пассажиров есть борцы сумо, которые, по их оценкам, весили в среднем 120 кг – а это намного больше, чем средний вес пассажиров авиалиний в 70 килограммов.

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«Для нас крайне необычно организовывать специальные рейсы из-за ограничений по весу самолетов», – заявил представитель Japan Airlines.

По данным японских СМИ, были также организованы дополнительные рейсы, чтобы доставить борцов домой после завершения турнира.

Для того, чтобы стать борцом сумо, не существует минимального требования к весу, однако рекордсменом является родившийся в Бурятии Анатолий Михаханов, который сменил имя на Орора Сатоси. В 2018 году его вес достигал 293 килограммов.