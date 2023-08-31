Японский ученый год носил гигантскую птичью голову

Таким образом орнитолог хотел подружиться с синицами.

Ученый из Токийского университета (Япония) год рассказал про своего коллегу, который носил гигантскую птичью голову ради того, чтобы подружиться с синицами.

Тоситака Судзуки изучает повадки и язык птиц, в частности синиц. Орнитолог пояснил, что этот вид птиц способен запоминать человеческие лица. Недавно он поделился фотографией другого учёного, который тоже занимался наблюдением за синицами, обитающими в лесу неподалеку от его работы. Но анонимный коллега Судзуки однажды попал в «черный список» синиц: при его появлении они прекращали щебетать и начинали издавать тревожные звуки.

Тогда учёный решил обмануть птиц при помощи огромной птичьей головы, которую он надевал на себя и шёл в таком виде разгуливать по лесу. Но даже год спустя синицы при его приближении начинали обмениваться тревожными сигналами, тем самым мешая проведению исследования. Специалист признал, что его опыт решения проблемы оказался неудачным, но уже приступил к поискам других путей.

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