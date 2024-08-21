Японского дельфина обвиняют в 50 нападениях на купальщиков

Причиной атак может быть сексуальная неудовлетворенность морского животного.

Дельфин из Японии подозревается в более чем 50 нападениях на купальщиков за последние два года. Нападения начались в 2022 году в заливе Вакаса, префектур Фукуи и Киото. По меньшей мере 40 человек пострадали, некоторые получили серьезные травмы, включая переломы. Один из пострадавших рассказал, что дельфин вцепился ему в руку и пытался утянуть под воду. А в 2023 году дельфин сломал купальщику ребра.

Ученые пока не могут определить причину нападений и количество атакующих особей. Директор океанариума из провинции Фукуи считает, что нападает один и тот же самец индийской афалины. Его действия похожи на брачную игру, во время которой он пытается прижаться гениталиями к людям.

В свою очередь эксперт из Австралии предполагает, что дельфины могут разыгрывать брачные игры с людьми и непреднамеренно травмировать их из-за своей силы. Причинами такого поведения могут быть одиночество и сексуальная неудовлетворенность животного. Власти провинции Фукуи установили на пляжах предупреждающие стенды об агрессивных животных.

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Ранее сообщалось, что 28-летняя британка Клэр Бай, купавшаяся в реке в Санта-Роса-де-Якума (Боливия), стала жертвой нападения амазонского пресноводного дельфина (Inia geoffrensis), который внезапно вцепился ей в ногу.