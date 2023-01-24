Яркость ночного неба увеличилась в два раза за последние 8 лет

Световое загрязнение становится все большей проблемой на планете.

Это тревожная тенденция, которая насчитывает десятилетия. В 1973 году астроном Курт Ригель предупредил, что искусственное освещение быстро меняет наш взгляд на ночное небо. С тех пор мы узнали, что световое загрязнение от разрастающихся городов наносит вред также и экосистемам и популяциям насекомых.

Новое исследование показывает, что ночное небо становится все ярче, этот процесс идет с ошеломляющей скоростью по всему миру и намного быстрее, чем ранее указывали спутники. Другими словами, самые тусклые звезды на ночном небе быстро исчезают, когда ночное небо освещается искусственным светом.

Основываясь на наблюдениях более чем 50 000 гражданских ученых со всего мира, которые сравнили свое видение звезд с картами звездного неба, показывающими различные уровни светового загрязнения, физик Немецкого исследовательского центра геонаук GFZ Кристофер Киба и его коллеги обнаружили, что ночное небо становилось ярче примерно на 7-10 процентов ежегодно с 2011 по 2022 год.

Световое загрязнение: гибель ночи читать

Это эквивалентно увеличению яркости ночного неба вдвое менее чем за восемь лет или более чем в четыре раза за 18 лет. Исследователи подсчитали, что ребенок, родившийся под ночным небом с 250 видимыми звездами, к тому времени, когда он закончит школу, увидит менее 100 звезд в том же пятне тьмы.

Они подозревают, что эта тенденция отчасти связана с установкой современных светодиодов, которые излучают больше света, чем лампы накаливания.

Спутники, которые измеряют глобальное свечение неба, часто «слепы» к синему свету, излучаемому светодиодами, и не могут обнаруживать длины волн ниже 500 нм. Эти более короткие волны света также легче рассеиваются в атмосфере, чем более длинные волны, создавая обширную дымку, которая не дает ночному небу полностью потемнеть.

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«Видимость звезд быстро ухудшается, несмотря на (или, возможно, из-за) внедрение светодиодов в приложения для наружного освещения. Существующая политика освещения не препятствует увеличению свечения неба, по крайней мере, в континентальном и глобальном масштабах», – пишут исследователи.

Ученые в Северной Америке сообщили о самом большом увеличении яркости неба, в среднем на 10,4% в год. Ночное небо над Европой светлело медленнее (примерно на 6,5% в год). Хотя это приблизительное среднее значение, остальной мир наблюдает, как световое загрязнение делает их звездное небо ярче на 7,7% каждый год.

«Глядя на изображения и видеозаписи ночного полушария Земли, сделанные Международной космической станцией, люди, как правило, поражаются только красотой городских огней, как если бы они были огнями на рождественской елке. Они не понимают, что это изображения загрязнения. Это все равно, что восхищаться красотой радужных цветов, которые производит бензин в воде, и не осознавать, что это химическое загрязнение», – пишут исследователи.

Что еще хуже, тысячи спутников, запущенных на низкую околоземную орбиту за последние несколько лет, также мешают астрономам изучать космос. Ученые перенесли свои обсерватории за черту городов, но спутники наверху отражают солнечные лучи в поле зрения оптических телескопов и передают радиоволны на тех же частотах, что и радиотелескопы.

Ученые выдвигают несколько идея как контролировать световые загрязнения, например, частично ограничивать уличное освещение.