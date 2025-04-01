Ярмарка искусства «Арт Россия» 2025: даты, место и программа

В Москве пройдет крупнейшая ярмарка современного искусства.

В Москве пройдет крупнейшая ярмарка современного искусства «Арт Россия», организованная Корпорацией «Синергия» совместно с искусствоведом Елизаветой Фроловой. Посетить ее можно будет с 3 по 6 апреля в Гостином дворе.

В этом году в ярмарке поучаствуют 200 независимых художников и галерей со всего мира, а также порядка 45 000 коллекционеров, экспертов рынка и ценителей искусства. На территории традиционно проходит одноименный арт-форум: помимо лекций на темы арт-бизнеса и творчества, эксперты междисциплинарных направлений проведут дискуссии о взаимосвязи науки и искусства.

В первый день форума, 4 апреля, эксперты поговорят о том, как осуществляется синтез искусств в современной культуре, а также о защите интеллектуальных прав произведений творчества и об актуальных макроэкономических вызовах рынка искусства. Второй день будет посвящен обсуждениям продаж и работе в сфере искусства. А в последний день форума гости узнают о том, как внедрять нейросети и интерфейсы в творческий процесс и как сделать свои произведения востребованным в глазах коллекционеров.

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Также на ярмарке будет работать детская территория, где юные гости смогут принять участие в мастер-классах и посетить творческие занятия. Начинающие авторы смогут научиться декорировать шопперы и кружки, создавать современную мозаику и даже макеты городов будущего.