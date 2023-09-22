ЮНЕСКО включило обсерватории казанского университета в список Всемирного наследия

Это решение было принято на расширенной сессии комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая проходит в Саудовской Аравии.

Астрономические обсерватории Казанского Федерального университета были включены в список Всемирного наследия на конференции организации в Саудовской Аравии.

«Это победа! Астрономическая обсерватория имени Энгельгардта Зеленодольского района включена в список ЮНЕСКО! Мы находимся в Саудовской Аравии, где проходит расширенная, 45-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. С радостью и гордостью сообщаю, что сегодня астрономическая обсерватория имени Энгельгардта признана всемирной ценностью! Это уже второй объект в Зеленодольском районе, входящий в список ЮНЕСКО», – написал в телеграм-канале глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев

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Казанские обсерватории находились в предварительном Списке Всемирного наследия ЮНЕСКО с 2020 года. В список вошли две обсерватории – Казанская городская Астрономическая обсерватория, построенная в 1837 году и расположенная на территории университетского городка, а также Астрономическая обсерватория имени В. П. Энгельгардта, которая находится в пригородной зоне к западу от города.

Последняя обсерватория была открыта в 1901 году, после того как известный астроном и общественный деятель Василий Энгельгардт прекратил практические наблюдения из-за преклонных лет и болезни и передал в дар на тот момент Казанскому Императорскому университету уникальное оборудование из своей частной обсерватории в Дрездене.

Ранее в ЮНЕСКО отказались внести Венецию в список Всемирного наследия под угрозой исчезновения.