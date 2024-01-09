Южная Корея приняла закон о запрете употребления собачьего мяса

Теперь официально.

Парламент Южной Кореи принял закон, запрещающий разведение и убой собак для употребления в пищу, что положило конец традиционной, но противоречивой практике.

Законопроект получил редкую поддержку обеих партий в разделенном политическом ландшафте Южной Кореи, что подчеркивает, как сильно изменилось отношение к поеданию собак за последние несколько десятилетий в ходе быстрой индустриализации страны.

Закон запретит распространение и продажу пищевых продуктов, изготовленных или переработанных с использованием «собачьих ингредиентов», сообщили в комитете Национального собрания. Однако покупатели, потребляющие собачье мясо или сопутствующие продукты, не будут подвергаться наказанию – это означает, что закон в основном будет нацелен на тех, кто работает в отрасли, например, на собаководов или продавцов.

Согласно законопроекту, любой, кто убивает собаку ради еды, может быть наказан лишением свободы на срок до трех лет или оштрафован на сумму до 30 миллионов корейских вон (около 23 тысяч долларов США). Каждому, кто разводит собак для употребления в пищу или сознательно приобретает, перевозит, хранит или продает продукты, приготовленные из собак, также грозит штраф и тюремное заключение.

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Владельцам ферм, ресторанам собачьего мяса и другим работникам, занимающимся торговлей собаками, будет предоставлен трехлетний льготный период для закрытия или изменения своего бизнеса. Местные органы власти будут обязаны поддерживать владельцев бизнеса в «стабильном» переходе к другому бизнесу. Однако это устраивает не всех: ранее корейские фермеры пригрозили выпустить на улицы Сеула 2 миллиона собак в случае запрета есть собачье мясо.

По данным Министерства сельского хозяйства, продовольствия и сельских дел, в Южной Корее на производство собачьего мяса работают около 1100 ферм, где выращивается около полумиллиона собак.