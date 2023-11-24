Южная Корея запретит есть собачье мясо

Предлагаемый запрет приведет к тому, что потребление собачьего мяса будет полностью объявлено вне закона с 2027 года.

Власти Южной Кореи заявили о планах запрета употребления в пищу собачьего мяса. Соответствующий закон должен быть принят к концу этого года. Закон о прекращении традиционной, но противоречивой практики будет иметь трехлетний льготный период, поэтому собачье мясо будет полностью запрещено с 2027 года.

Корейская практика употребления в пищу собачьего мяса вызывала критику со стороны борцов за права животных за рубежом, однако сопротивление внутри страны также растет, особенно со стороны молодежи.

«Пришло время положить конец социальным конфликтам и разногласиям вокруг потребления собачьего мяса путем принятия специального закона, направленного на прекращение этого потребления», – Юй Ый-дон, руководитель правящей Партии народной власти.

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По его словам, правительство и правящая партия представят в этом году законопроект об обеспечении соблюдения запрета, добавив, что он будет принят при поддержке обеих структур.

Законопроекты, направленные против собачьего мяса, в прошлом провалились из-за протестов представителей отрасли и беспокойства о средствах к существованию фермеров и владельцев ресторанов. Предлагаемый запрет будет включать трехлетний льготный период и финансовую поддержку для предприятий, желающих выйти из торговли.

Употребление собачьего мяса стало гораздо менее распространенным явлением, чем раньше в Южной Корее, но его по-прежнему едят некоторые пожилые люди и подают в некоторых ресторанах.

Опрос Gallup Korea, проведенный в прошлом году, показал, что 64% опрошенных выступают против потребления собачьего мяса. Опрос показал, что только 8% респондентов ели собак в течение прошлого года по сравнению с 27% в 2015 году.

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Первая леди Ким Кеон Хи была ярым критиком потребления собачьего мяса и вместе со своим мужем, президентом Юн Сок Ёлем, усыновляла бездомных собак.

По данным правительства, в стране насчитывается около 1150 ферм по разведению собак, 34 бойни, 219 дистрибьюторских компаний и 1600 ресторанов, где подают собачье мясо.

Группы по защите прав животных приветствовали перспективу запрета.

«Сбылась мечта всех нас, кто так упорно боролся за прекращение этой жестокости», – говорится в заявлении Humane Society International.