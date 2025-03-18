За какими кухнями мира туристы едут в Москву

«Т–Ж» проанализировал, сколько в Москве заведений с этнической кухней, какие кухни народов мира они предлагают, каких национальных кухонь в столице больше всего и в каком районе города их легче найти.

Почти каждая четвертая точка питания в столице позиционирует себя как заведение с этнической кухней. Всего в Москве более шести тысяч заведений, специализирующихся на одной национальной кухне.

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Среди кухонь народов мира лидируют заведения с итальянской и японской кухней — 1 397 и 1 032 соответственно. Суммарно это 40% от всех заведений с национальной кухней в Москве.

В пятерку самых популярных также вошли точки питания с грузинской, узбекской и вьетнамской кухней. Такие блюда подают в большинстве аутентичных заведений города — в 77%.

Большинство из 30 разных кухонь мира, представленных в Москве, — зарубежные: их 27. В заведениях города встречаются только три традиционные кухни регионов России: дагестанская — 43, татарская — 30 и бурятская — 7.

Большинство заведений — 89% — закономерно приходятся на кафе, рестораны и точки быстрого питания. Не все заведения с этнической кухней выбирают такой формат. Например, абсолютно все места с английской, шотландской и ирландской кухнями — это бары и пабы. А 84% заведений с французской кухней — это пекарни и кофейни.

Также 57% всех заведений — сетевые, больше всего сетевых пекарен и кофеен. При этом вне сетей работает больше половины заведений с турецкой, китайской и азербайджанской кухнями, а также все те, где подают блюда бурятской и испанской кухни.