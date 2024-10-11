За полярным кругом поймали редкую щуку-альбиноса

Рыбак поделился ее фотографией в соцсетях.

В Югре рыбак поймал редчайшую щуку-альбиноса. Своей находкой он поделился в группе «Рыбалка в ХМАО-Югра» в социальной сети «ВКонтакте».

У щуки-альбиноса белое тело и светлые плавники. Ученые объясняют это редкой генетической мутацией.

Как объяснил порталу 86.RU старший научный сотрудник природного парка «Кондинские озёра» Евгений Ларин, в природе такие рыбы встречаются реже, чем рождаются, потому что они почти не выживают.

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«Они выделяются, их видят хищники, с ними не хотят дружить сородичи. Альбинизм — это мутация», — объяснил ученый.