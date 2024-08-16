Зачем бортпроводники приветствуют нас при входе в самолёт?

Оказывается, дело не только в вежливости.

Бортпроводница Иоана из авиакомпании Wizz Air раскрыла истинную причину, почему члены экипажа приветствуют пассажиров, когда они входят в самолёт.

По словам стюардессы, по ответной реакции человека можно оценить, стоит ли допускать человека до полёта – достаточно ли хорошо он себя чувствует и не находится ли в стадии алкогольного опьянения.

«Это нужно, чтобы проверить, не слишком ли вы пьяны или больны, можно ли вам лететь», — рассказала стюардесса.

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Для многих подписчиков Иоаны признание стало настоящим откровением. Некоторые сообщили, что думали — так милые стюардессы проявляют симпатию. «Я в отчаянии, всю жизнь думал что они со мной флиртуют», – признался один из комментаторов.

Кстати, недавно во время полёта на Ибицу пассажиры устроили в самолёте вечеринку, чем вызвали большое недовольство других участников рейса. До сих пор остаётся непонятным, как они прошли эту негласную проверку при входе. Возможно, бортпроводники были совсем не против праздника на борту.