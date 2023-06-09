Зачем в Китае решили пробурить скважину глубиной 11 000 метров?

Все это происходит в пустыне Такла-Макан на северо-западе Китая.

Есть много способов, которыми ученые могут выяснить, что происходит под поверхностью Земли, например, измерив сейсмические волны. Но ничто не сравнится с очень глубокой дырой, которая позволит заглянуть в самые недра нашей планеты.

По сообщению китайского государственного информационного агентства Синьхуа, в настоящее время ведутся работы по бурению скважины глубиной 11 100 метров в пустыне Такла-Макан на северо-западе Китая. Это глубже, чем 33 Эйфелевых башни, поставленных друг на друга.

Однако это не самая глубокая скважина в мире, которую когда-либо пытались вырыть люди. Новые раскопки не превзойдут 12 262-метровую Кольскую сверхглубокую скважину в России (которая сейчас заброшена) или 12 290-метровую нефтяную скважину BD-04A на нефтяном месторождении Аль-Шахин в Катаре.

Китайские ученые надеются, что скважина значительно улучшит наши знания о геологии Земли. Кроме того, они надеются наткнуться на месторождения нефти и газа.

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Китай не раскрывает слишком много подробностей о скважине и тех видах исследований, которые будут там проводиться, но этот эксперимент может помочь проверить наши знания о земной коре.

Ожидается, что работы займут около 450 дней. Для них в пустыню было доставлено более 2000 тонн оборудования и инструментов, включая буровые долота и бурильные трубы. Это амбициозные ожидания, поскольку работы на той же Кольской скважине длились с 1970-го по 1994 год.

«Сложность строительства проекта можно сравнить с движением большого грузовика по двум тонким стальным тросам», — говорит ученый Сунь Цзиньшэн из Китайской инженерной академии.

Оборудование, используемое для создания скважины, должно выдерживать температуру до 200 °C и атмосферное давление примерно в 1300 раз выше, чем на поверхности. Когда работа будет завершена, скважина пройдет через 10 континентальных пластов — слоев осадочных пород, простирающихся на целые континенты — вплоть до меловой системы, образовавшейся еще 145 миллионов лет назад.