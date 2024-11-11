Загадка зловещих «чёрных шаров» на пляжах Сиднея раскрыта

В середине октября сразу на несколько пляжей Сиднея в Австралии выбросило тысячи зловонных чёрных шаров неизвестного происхождения. Некоторые из популярных мест отдыха сразу закрыли — от греха подальше.

Исследователи из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии потратили недели, собирая образцы и изучая состав загадочных «чёрных шаров», которые вынесло на побережье.

Странные и довольно неприятные объекты заметили сразу на нескольких пляжах Сиднея, крупнейшего города штата Новый Южный Уэльс. Изначально предполагалось, что шарики размером с мяч для гольфа могли состоять из смолы или нефти, но ответ оказался ещё менее приятным – состав странных объектов был очень близок к, как обтекаемо выразились учёные, «человеческим отходам».

Исследователи установили, что по составу шарики являются чем-то вроде «жирбергов» – то есть застывшей массой, которую можно обнаружить в канализационных системах, и которая обычно приводит к засорам.

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Сиднейские жирберги состояли из сотни различных компонентов: человеческих фекалий, волос, частичек грязной кожи после душа, жирных кислот, пищевых отходов, пестицидов, лекарств и даже наркотического метамфетамина.

Конкретное происхождения (и причины появления) шариков на пляжах всё ещё остаётся загадкой. Предметы провели в воде слишком много времени, поэтому проследить их источник довольно сложно. В управлении по охране окружающей среды Нового Южного Уэльса (EPA) предположили, что на пляжи они попали из места, откуда производился выброс смешанных отходов. При этом ответственные за объекты водоснабжения работники заявили, что никаких серьезных утечек у них не происходило, поэтому расследование инцидента всё ещё продолжается.

Внезапное появление жирбергов на пляжах может быть связано со сбросом сточных вод или разливом с судов. В любом случае, очищение пляжей от зловонных масс потребовало значительных усилий от городских служб, которые были вынуждены выполнять свою работу в защитных костюмах и масках.