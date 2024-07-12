Загадочные каменные круги в Норвегии оказались надгробиями детских могил

Команда из Музея истории культуры Норвегии наткнулась на загадочные каменные круги во время раскопок в муниципалитете Фредрикстад в прошлом году.

Почти все захоронения, обнаруженные археологами на юго-востоке Норвегии, оказались могилами детей, рассказали учёные Norwegian News Agency.

Более 40 захоронений от одного до двух метров в диаметре были случайно обнаружены в 2023 году во время исследования территории поселения Каменного века. Учёным пришлось кропотливо расчищать местность от дёрна, чтобы добраться до всех сооружений. Рядом они нашли обгоревшие кости и черепки керамики.

«Они лежали здесь как тайна, пока мы их не нашли. Мы раскапывали одно за другим и в итоге получили 41 круглое каменное формирование», — говорит руководитель раскопок Гуро Фоссум, которая является консультантом в Музее истории культуры Норвегии.

Археологи сразу догадались, что овальные и круглые конструкции из камней могли выполнять роль надгробий – у многих из них в середине виднелась центральная плита или большой камень.

Но завершив анализ костных останков этим летом, учёные поистине были шокированы, осознав, что место является массовым захоронением младенцев и детей от 3 до 6 лет. Каменное кладбище использовалось на протяжении примерно 400 лет, в период между бронзовым и железным веками (между 800 и 400 годами до нашей эры). Анализ показал, что самым старым из обнаруженных захоронений около 2800 лет.

«Датировка показывает, что место захоронения использовалось в течение длительного периода, поэтому все они не могли погибнуть в результате одного и того же стихийного бедствия, вспышки болезни или эпидемии», – пояснила Фоссум.

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Фото: Museum of Cultural History / Science Norway

По словам археолога, у скандинавов того времени было принято кремировать мёртвых, а потом закапывать сгоревшие останки в яму или разбрасывать по земле, увенчав место захоронения кольцом или спиралью. Но археологам место показалось особенно необычным из-за близости могил друг другу и расположения кладбища на открытом ландшафте рядом с транспортными путями.

Также рядом с каменным кладбищем были обнаружены ямы и очаги для приготовления пищи, черепки керамики, что говорит о том, что в течение длительного периода рядом с захоронениями могли проходить собрания и церемонии.

«Кроме того, все могилы были такими красивыми и тщательно обработанными. Каждый камень был доставлен из другого места и точно помещен в формацию. Мы задавались вопросом, кто приложил столько усилий», — рассказала археолог.

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Музей истории культуры назвал место уникальным в контексте Норвегии и Европы. Скоро там откроется выставка «В память о детях», где одним из экспонатов станет каменная формация одной из могил.