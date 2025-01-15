Загадочный хищник растерзал оленя в Великобритании

Среди британцев давно ходят легенды о «тигре с Фенских болот».

Джимми Адамс, фермер из британского графства Уилтшир, обнаружил на своем участке остатки оленя, убитого неизвестным хищником. Это произошло 9 января неподалеку от города Брадфорд-он-Эйвон. Сделанные фермером снимки показали, что все внутренние органы оленя были съедены.

Адамс рассказал, что прежде никогда не сталкивался с такими случаями. Хотя ему нередко доводится видеть мертвых животных, эта ситуация была необычной, особенно учитывая небольшой временной интервал между моментом гибели оленя и его обнаружением.

Эксперты по крупным кошкам, с которыми связался Адамс, полагают, что нападение могло совершить большое кошачье, скорее всего, из рода пантер (Panthera) – к ним относятся львы, тигры, леопарды и ягуары, а также ирбисы. Стоит отметить, что все они в дикой природе Великобритании не водятся. Аналогичное мнение выразили и пользователи социальных сетей, отмечая характерные признаки удушья и отсутствие у оленя одного уха.

Официальных подтверждений присутствия больших кошек в британских лесах нет, однако сообщения о подобных инцидентах периодически появляются. Первая встреча с таинственным большим кошачьим произошла в 1978 году возле аэродрома Борн в Кембриджшире, и с тех пор среди местных жителей ходят легенды о «тигре с Фенских болот».

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