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Загранпаспорта для россиян стали стоить дороже

Фото: Alexander Nrjwolf / Unsplash

С 1 июля получение российского загранпаспорта нового образца обойдется гражданам дороже.

Стоимость госпошлины на получение загранпаспорта поднялась с 5000 рублей до 6000 рублей для взрослых россиян, говорится на портале «Госуслуги».

Для детей до 14 лет стоимость госпошлины поднялась на 500 рублей: с 2,5 тысячи рублей до 3000 рублей. 

«Оплатить госпошлину можно после подтверждения приёма заявления от ведомства, но до того, как идти в МВД с оригиналами документов», – говорится в сообщении на портале.

При этом стоимость оформления загранпаспорта старого образца на 5 лет осталась без изменений: 2000 рублей для взрослых и 1000 рублей для тех, кто не достиг 14 лет.

На сайте отмечается, что жителям Калининграда и области загранпаспорта нового и старого образцов выдаются бесплатно.

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