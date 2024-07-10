Заколка для волос спасла женщину от медведя-гризли

Удивительную историю своего спасения рассказала канадка Ванесса Лигстра.

Жительница Канады Ванесса Лигстра чудом выжила после нападения медведя-гризли. 30 июня женщина совершала вечернюю пробежку со своей собакой возле кемпинга Пайн-Лейк в поселке Хейнс-Джанкшен (территория Юкон). В какой-то момент Ванесса заметила четырех гризли и попыталась обойти их, но ее собака заметила зверей и бросилась к ним. Собака отогнала двух самок, однако затем на Ванессу напал крупный самец.

Женщина знала, что бежать бесполезно, и попыталась спрятаться за деревом, но медведь вцепился в нее и начал рвать ее когтями и кусать за голову. Ванесса уверена, что ее спасла большая пластиковая заколка для волос, которая лопнула и повредила пасть медведю во время одного из укусов. Зверь отступил, а потом снова попытался напасть, однако его отвлек лай собаки Ванессы — и женщине удалось убежать.

Реклама

Она добралась до шоссе и вызвала спасателей. Врачи обнаружили у пострадавшей раны на затылке и по всему телу — в частности, у нее было порвано ухо, сломана рука и было несколько серьезных укусов. Тем не менее, сейчас она идет на поправку. Ванесса отметила, что медведь защищал самок, поскольку летом у этих животных период гона. Она не винит медведей, себя или собаку, считая, что просто оказалась не в то время и не в том месте.

Между тем после инцидента власти уничтожили трех медведей, найденных в районе происшествия, еще одного найти не удалось. Кемпинг Пайн-Лейк был закрыт для туристов. Власти выразили сожаление по поводу случившегося, а также о том, как им пришлось поступить с животными.

Ранее сообщалось, что в городе Пиванак (канадская провинция Онтарио) белый медведь начал охотиться на детей.