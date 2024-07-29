Ландшафт «Заповеданное Кенозерье» включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Решение было принято в Нью-Дели на 46-й сессии Комитета всемирного наследия.

Культурный ландшафт «Заповеданное Кенозерье» в Архангельской области, расположенный на территории национального парка Кенозерский, вошел в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом Russian Traveler сообщили в пресс-службе Минприроды России. Решение было принято в Нью-Дели на 46-й сессии Комитета всемирного наследия.

«Кенозерский национальный парк — это биосферный резерват ЮНЕСКО, важнейшая территория для миграции и гнездования птиц. И закономерно, что проект национального парка включен в Список объектов всемирного наследия. Благодаря природоохранному статусу территории и большой работе сотрудников здесь сохранены памятники народной архитектуры XII–XIX веков. Для нас это еще одно подтверждение огромного вклада России в сохранение ценностей, имеющих общемировое значение», — прокомментировал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

«Заповеданное Кенозерье» — это уникальный образец русского деревенского уклада. Его отличительная черта — знаменитое русское деревянное зодчество: на территории национального парка сохранено свыше 30 часовен и церквей, которые позволяют увидеть в миниатюре историю развития архитектуры Русского Севера.

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«Деревянные церкви и другие религиозные сооружения, первоначально украшенные расписными потолками, или «небесами», являются ключевыми социальными, культурными и визуальными достопримечательностями региона. Их пространственная организация вместе со священными местами и символами подчеркивает духовную связь жителей с этой средой», — говорится на сайте Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Морозная ночь в Кенозерье Фото: Павел Ващенков / фотохостинг Russian Traveler

«Заповеданное Кенозерье» стало 33 объектом всемирного наследия, расположенным на территории России. В предварительный список объект вошел ещё в 2014 году. В 2015–2017 годах ключевые разделы номинации были сформированы рабочей группой, в состав которой вошли специалисты различных областей и сотрудники национального парка. Далее эту работу в соответствии с требованиями ЮНЕСКО завершили сотрудники Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия. Затем комплексная номинация передана на экспертизу в Международный совет по охране памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), и объект посетила оценочная комиссия ИКОМОС.

Ранее астрономические обсерватории Казанского Федерального университета тоже включили в список Всемирного наследия на конференции организации в Саудовской Аравии.